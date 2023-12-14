أبو عبيدة: دمَّرنا 72 آلية عسكرية إسرائيلية وأوقعنا عشرات الجنود بين قتيل وجريح خلال الـ72 ساعة الأخيرة

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أن "مجاهدينا تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا"، مؤكداً أن "مجاهدينا قتلوا 36 جندياً وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم".

كذلك أعلن أبو عبيدة، أن "مجاهدي القسام استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".