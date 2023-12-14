أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنه "في عملية مشتركة تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من قصف تجمعات العدو في محاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل"، مؤكدةً "وقوع إصابات مباشرة في قوات العدو وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": قصفنا بعملية مشتركة مع "القسام" تجمعات العدو شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.