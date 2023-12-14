نتانياهو بحث مع سوليفان تهديدات حزب الله والحوثي: سنقاتل حماس حتى النصر المبين

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، أنه أبلغ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الذي يزور إسرائيل، أن "إسرائيل ستواصل حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" حتى النصر المبين".

واوضح نتانياهو إنه "تحدث مع سوليفان حول التهديدات الإقليمية، بما في ذلك وكلاء إيران مثل جماعة حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، وتأمين عودة الاسرى الذين تحتجزهم حماس، واستمرار المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة".

واردف البيان "لقد قلت لأصدقائنا الأميركيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى. ومن الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس - حتى النصر المبين".