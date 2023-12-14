السفير المصري: الحديث عن مصير غزة بعد وقف إطلاق النار يشتت الأنظار عن الأهم وهو إيقاف الحرب

اشار السفير المصري في لبنان علاء موسى الى ان "انتهاء المأساة في غزة يحدث بتطبيق القوانين الدولية".

واوضح علاء موسى بان "هناك الكثير من التضاربات في المواقف الأميركية في شأن حرب غزة بسبب التضارب الواقع بين ضرورة وقف المجازر الإسرائيلية من جهة، والمحافظة على المصالح الأميركية الإسرائيلية من جهة أخرى".

واعتبر بان "الحديث عن مصير غزة بعد وقف إطلاق النار يشتت الأنظار عن الأهم، وهو إيقاف الحرب الذي يُعتبر الخطوة الأولى".