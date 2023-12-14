اشار السفير المصري في لبنان علاء موسى الى ان "انتهاء المأساة في غزة يحدث بتطبيق القوانين الدولية".
واوضح علاء موسى بان "هناك الكثير من التضاربات في المواقف الأميركية في شأن حرب غزة بسبب التضارب الواقع بين ضرورة وقف المجازر الإسرائيلية من جهة، والمحافظة على المصالح الأميركية الإسرائيلية من جهة أخرى".
واعتبر بان "الحديث عن مصير غزة بعد وقف إطلاق النار يشتت الأنظار عن الأهم، وهو إيقاف الحرب الذي يُعتبر الخطوة الأولى".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري: الحديث عن مصير غزة بعد وقف إطلاق النار يشتت الأنظار عن الأهم وهو إيقاف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.