حسن يعقوب: تأجيل تسريح قائد الجيش لابقائه خيارا قائماً للمرحلة القادمة بعد الحرب

سأل رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب "هل أن التنافس على التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب أو الحكومة يخفي اتفاقا على مرحلة تطبيق القرار 1701، وعلى ملف النازحين السوريين؟ ام اصرارا على إيصاله إلى رئاسة الجمهورية؟".

ولفت يعقوب الى انه "في الحقيقة ان التسوية حصلت كحل وسط وهي تأجيل التسريح في الحكومة لابقاءه خيارا قائماً، بانتظار نتائج الحرب التي سترسم معالم المرحلة القادمة".