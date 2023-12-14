انت الان تتابع خبر الحلبوسي يدعو من الرمادي إلى المشاركة بالانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الخميس، الناخبين إلى المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال الحلبوسي خلال جولة في مدينة الرمادي، "رسالتي الى ابناء شعبنا وابناء المحافظات المحررة على وجه الخصوص بالاضافة الى محافظة بغداد، ساعات قليلة على انتهاء الحملة الانتخابية والبدء بالصمت الاعلامي".

وأضاف "ننتظر الفعل الانتخابي من جماهيرنا وشعبنا واهلنا ان يدلون باصواتهم يوم 18 وأن يذهبوا برجالهم ونسائهم وشبابهم للتعبير عن ارادتهم واختيار من يمثلهم في انتخابات مجالس المحافظات"، مشيراً الى ان "هذه الانتخابات مهمة وعلى اساسها سيتم اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية بادارة هذه المحافظات والخدمات وما يتعلق بوظائفهم وفرص العمل".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.