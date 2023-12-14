انت الان تتابع خبر واشنطن تؤكد ضرورة "التحقيق" بالهجمات على سفارتها في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، ضرورة إجراء تحقيق في الهجمات على سفارتها في بغداد.

وقالت الخارجية في بيان، "أوضحنا لرئيس الوزراء العراقي ضرورة إجراء تحقيق في الهجمات على سفارتنا ومحاسبة المسؤولين". وفي شأن آخر، قالت الخارجية الأمريكية، "الأمر متروك للإسرائيليين بشأن المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية"، مضيفة "شاهدنا مقطع فيديو غير مناسب لجنود إسرائيليين يقرؤون تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين ونشعر بالقلق".

وأضافت "منخرطون في محادثات مع الإسرائيليين بشأن مدة الصراع ولا نريده أن يستمر أكثر مما هو ضروري"، مشددة أن "هناك قواعد وشروط ترتبط بأي أسلحة أميركية في العالم من بينها التصرف وفق القانون الإنساني".