أرقام صادمة بشأن أعداد الشهداء الطلاب في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الخميس، عن أرقام صادمة وغير مسبوقة بشأن أعداد الشهداء الطلاب في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الوزارة في بيان لها إن 3 آلاف و714 طالبا فلسطينيا استشهدوا وأصيب 5 آلاف و700 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ "بداية العدوان" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى 3679 شهيدا و5429 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 35 طالبا وأصيب 271 آخرون، إضافة إلى اعتقال 82".

وأفادت بأن "209 معلمين وإداريين استُشهدوا وأصيب 619 بجروح في قطاع غزة، واثنان أصيبا بجروح، واعتُقل أكثر من 65 في الضفة".

وقالت الوزارة إن "278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، وتعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأربعاء، 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.