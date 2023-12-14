الأمم المتحدة تعلق على ضخ إسرائيل مياه البحر في أنفاق غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن ضخ إسرائيل مياه البحر في أنفاق حماس في قطاع غزة قد يؤدي لأضرار بيئية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

استخدام مياه البحر لإغراق أنفاق حما

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التزم الصمت بشأن إمكانية استخدام مياه البحر لإغراق أنفاق حماس، قائلاً إنه “لن يقدم معلومات طوعية للعدو”.

وقال نتنياهو، إنه لن يخوض في التفاصيل الفنية والعملياتية فيما يتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي التي تعرض الرهائن للخطر.

مدن تحت الأرض

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أفادت نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حركة حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن تحت الأرض.

وحسب الصحيفة البريطانية، قال المسئول الإسرائيلي، إن “الحكومة الإسرائيلية تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي”.