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البيت الأبيض: نريد من إسرائيل إنهاء الحرب قريبًا ولا نملي عليها شروطًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، "يمكن إنهاء الحرب الآن إذا ألقت حماس سلاحها وسلمت جميع المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر"
وتابع كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "نحن لا نملي شروطا على إسرائيل بشأن مدة الحرب لكننا نريدها أن تنهيها في أقرب وقت ممكن".

ولفت منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض إلى أن واشنطن تعمل، من أجل تحقيق هدنة قصيرة في غزة وهناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح حماس.
وأوضح أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، ناقش مع القادة الإسرائيليين العمليات العسكرية في غزة.
وأكد أنه لن يتم الكشف عن محادثات واشنطن مع الإسرائيليين بشأن العمليات العسكرية في غزة حتى لا تستغلها حركة حماس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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