قرار جديد من "قناة السويس" بخصوص عبور ناقلات البترول بين الهند وشرق أمريكا (مستند رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قررت هيئة قناة السويس خفض رسوم حاملات السيارات وناقلات الغاز البترولي المسال العاملة بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي من جهة وموانئ الهند، وذلك بداية من العام الجديد في يناير 2024، وكذلك خفض رسوم حاملات السيارات.

وأصدرت هيئة قناة السويس بيان على موقعها الرسمي ذكرت فيه إنه تشجيعًا لسفن "حاملات السيارات" لعبور قناة السويس قررت الهيئة منح سفن حاملات السيارات (المحملة/الفارغة) التي تعمل مباشرة في الاتجاهين بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي من جهة وموانئ الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا بداية من ميناء Port Klang وما شرقه من جهة أخرى تخفيض في رسوم العبور.

وأضاف بيان الهيئة أنها قررت تخفيض الرسوم بنسبة 40% من رسوم العبور العادية للرحلة بين الموانئ بداية من ميناء نورفولك وما شماله من جهة وموانئ (Port Klang وما شرقه من جهة أخرى.

أما التخفيض الثاني قدره 55% من رسوم العبور العادية، للرحلة بين الموانئ جنوب ميناء نورفولك من جهة وموانئ (Port Klang وما شرقه) من جهة أخرى.، على أن يسري ذلك للسفن التي تبحر من ميناء القيـام اعتبارا من الأول من يناير 2024 وحتى 30 يونيو 2024.

كما قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالمنشور رقم (4/2020) والكتاب الدورى الصادر بتجديده وتعديله في 18 ديسمبر 2022، والخاصين بالتخفيض الممنوح لناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة أو الفارغة) العاملة بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي من جهة وموانئ الهند وما‎ ‎شرقها من جهة أخرى وذلك حتى 30 يونيو 2024.