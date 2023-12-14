غانتس: علينا المحافظة على المرونة في شن الهجمات في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن مهمتهم هي تمكين مقاتليهم من إكمال مهمتهم وإعادة المختطفين من قطاع غزة.

وتابع عضو مجلس الحرب بيني غانتس خلال مؤتمر صحفي الخميس: "هناك اتفاق مع شركائنا الأمريكيين بتوفير الأمن في الجنوب وإزالة تهديد حماس، وإسرائيل ستحافظ على الوضع الأمني في غزة ولا يهم كم سيستغرق ذلك، و سيتم إعادة إعمار غزة بالتعاون مع دول عربية أبدت استعدادها للمشاركة".

وأضاف عضو مجلس الحرب بيني غانتس: "إسرائيل تشكر الولايات المتحدة على دعمها اللامتناهي، وعلينا المحافظة على المرونة في شن الهجمات في غزة، و أعتقد أن علينا التركيز على إنهاء الحرب بالنصر وغير ذلك نقاشات ليس لها أهمية".

وأوضح عضو مجلس الحرب بيني غانتس: "الجيش يبلي بلاء حسنا في الشمال والكثير من مقاتلي حزب الله قتلوا، و أرجو أن يدرك حزب الله أن لا يتطور الوضع إلى حرب شاملة، وهناك اتفاق مع شركائنا الأمريكيين على توفير الأمن في جنوب إسرائيل وإزالة تهديد حماس، وعلينا المحافظة على المرونة في شن الهجمات في غزة"