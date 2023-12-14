خلصوا عليها عشان 4 آلاف جنيه.. الإعدام لمدانين بقتل سيدة بكفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الخميس، حضوريًا بإعدام شخصين يقيمان بقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ لإدانتهما بقتل سيدة بغرض سرقتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 12980 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2334 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار محمد سراج، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "ادهم.و.إ.ا.م"، 18 عامًا، و"رمضان.م.ا.ر"، 38 عامًا، ويقيمان بقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليهما.

وتبين أنهما في يوم 12 أبريل 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ قتلا المجني عليها عزيزة إبراهيم السيد عبادي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلها إثر مرورهما بضائقة مالية وبغيتهما في الحصول على الأموال وإنفاقها على شراء المخدرات، فعقدا العزم على سرقة المجني عليها وقتلها حتى لا تكشف سريرتهما كونهما أصدقاء نجلها وعلى دراية باحتفاظها بمبلغ مالي.

وأوضح قرار إحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أن المتهم الثاني توجه إلى منزلها للتحدث معها وآنذاك غافلها ووضع لها عقار منوم في كوب الشاي، واعقب ذلك غادر المسكن وتقابل مع المتهم الأول وتوجها سويًا لتنفيذ مخططهما الإجرامي فقفز الأول سور المسكن ودخل نافذة المرحاض وفتح باب المسكن للمتهم الثاني فدخلا سويًا إلى غرفة نوم المجني عليها.

وكشفت أوراق القضية عن عمد المتهم الثاني إلى خرق جيب جلبابها التي ترتديه بإشعال قداحة فيه لسرقة المال منه فتنبهت لأمره وآنذاك عمدا المتهم الأول لشل لشل حركتها بينما أحكم المتهم الثاني وشاح رأسها "إيشارب" حول عنقها ونزعه عنها بقوة حتى أزهقا روحها فأحدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتبين أن جناية القتل ارتبطت بجناية أخرى بقصد التأهب لارتكاب جنحة وتسهيل ارتكابها بأنهما في ذات الزمان والمكان سرقا المبلغ المالي 4 الآف جنيه والمملوك للمجني عليها، واستوليا عليه بعد تنفيذهما جريمة قتلها.