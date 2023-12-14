شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هند حازم: لأول مرة نجد بطاقات تصويت بطريقة برايل في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية شهدت تيسيرات كبيرة على الأشخاص ذوى الهمم لدفعهم على المشاركة في الانتخابات والتصويت في لجان الاقتراع.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه لأول مرة نجد بطاقات تصويت بطريقة برايل في الانتخابات الرئاسية والتي كانت بمثابة دافع نحو مشاركة ذوى الهمم في الانتخابات.

وأوضحت النائلة هند حازم، أن كل لجان الاقتراع في كافة محافظات الجمهورية كان بها كرسى أو اثنين من الكراسى المتحركة لتسهيل عملية التصويت لذوى الهمم.

وفى وقت سابق أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، التي جاءت مسايرة لكافة المعايير الدولية والمصرية للتغطية.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه، أن وسائل الإعلام أدت دورًا مهما خلال فترة الانتخابات، من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة وتوجيه الناخبين بكيفية ممارسة حقوقهم ورصد العملية الانتخابية منذ بدايتها وصولًا لتغطية إجراءات الأيام الانتخابية، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المرشحين والسماح لهم بإيصال رسائلهم إلى قواعدهم الانتخابية وتغطية تطورات الحملات الانتخابية والدعاية.