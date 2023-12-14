زيلينسكي: قرار الاتحاد الأوروبي ببدء محادثات الانضمام انتصار لأوكرانيا وأوروبا

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره "انتصارا لأوكرانيا" و"لأوروبا برمتها"، إثر قرار الاتحاد الاوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع كييف في اليوم الاول من قمة لقادة دوله.

وكتب زيلينسكي على منصة اكس "إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة".

وهنأ زيلينسكي "كل أوكراني"، وكذلك مولدافيا التي سيبدأ التكتل معها مفاوضات أيضاً بهدف انضمامها. وأضاف "التاريخ يكتبه أولئك الذين لا يتعبون أبدًا من النضال من أجل الحرية".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مساء الخميس قرار الاتحاد الأوروبي الإيجابي. وأوصت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني بفتح مفاوضات انضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدافيا، البلدين اللذين حصلا على وضع المرشح لعضوية الاتحاد في حزيران 2022، بعد أشهر قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.