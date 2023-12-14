أشار عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين، الى أننا "معنيين بإفشال مخططات العدو والمقاومة اليوم أفضل".
ورأى أبو شاهين، في حديث لـ"الجزيرة"، أن "العدو عجز حتى الآن عن تحقيق أهدافه باستثناء ارتكاب المجازر، وإطالة أمد العدوان ستكلف العدو المزيد من الخسائر في جنوده"، معتبراُ أن "الخلاف بين واشنطن وتل أبيب تكتيكي ولا نعول عليه".
ولفت الى أن "النتائج الميدانية ستحدد الموقف الأميركي من الحرب، ونحن لن نبحث في أي مفاوضات إلا بعد وقف إطلاق نار تام"، مضيفاً "قنوات الاتصال مفتوحة ولم تصلنا أي مبادرة حقيقية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجهاد الإسلامي": لا مفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار وقنوات الاتصال مفتوحة ولم تصلنا أي مبادرة حقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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