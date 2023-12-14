اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون لأمن القومي جون كيربي إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدثا هاتفيا حول حلف شمال الأطلسي وطلب السويد الانضمام إلى الحلف. وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي، أنه "لن يتفاجأ إذا جرت مناقشة مسألة تحديث الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" خلال المكالمة".

كانت هذه تفاصيل خبر كيربي: بايدن وأردوغان ناقشا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.