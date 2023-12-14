الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم جنين بشكل كامل

أعاد الجيش الإسرائيلي انسحابه من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية بعد أقل من ساعة من إعادة اقتحامه له إثر عملية عسكرية استمرت 3 أيام.
وكانت القوات الإسرائيلية قد عاودت اقتحام المخيم وسمع تبادل لإطلاق النار بعد انسحابها الأول.
والخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "عدد ضحايا مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية ارتفع منذ الثلاثاء، إلى 12 فلسطينيا، سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي".
وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 287.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها فجّر خلالها 20 منزلا واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات وفق كمال أبو الرب، القائم بأعمال محافظ جنين لـ"الأناضول".
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