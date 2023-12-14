"أنصار الله": هدفنا ليس الإضرار بمصالح الدول والسبيل الوحيد إلى عدم توسيع الصراع هو وقف العدوان على غزة

أشار عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، الى أن "العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة أثبتت قوة وحكمة اليمن، وهناك أثر كبير لعمليات القوات المسلحة في كيان الاحتلال والولايات المتحدة وكانت الهدنة إحدى نتائجها".

ولفت البخيتي، الى أن "النظام الدولي أثبت الحاجة إلى وجود نظام دولي جديد لأن النظام الحالي لا يراعي إدانة الطرف المعتدين لم تحقّق هدفها لأنّ حماس لم تنهرْ حتى الآن".

وأوضح أن "هدفنا ليس الإضرار بمصالح الدول بل هي أهداف أخلاقية والسبيل الوحيد إلى عدم توسيع الصراع هو وقف العدوان على غزة"، مؤكداً أن "تهديدنا بوقف عملية السلام هو تهديد فارغ، ونحن واقعيون وعلى استعداد للتوصل إلى سلام شامل وكامل في اليمن".

وأضاف "انفتاحنا على السلام لن يؤثر على دعمنا لإخواننا في فلسطين وعلى عملياتنا في هذا الإطار".