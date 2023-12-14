رئيس الوزراء المجري امتنع عن التصويت على بدء مفاوضات انضمام كييف الى الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه امتنع عن التصويت تأييدا لفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، منددا ب"قرار سيء".

وقال أوربان في مقطع مصور نشر على فيسبوك إن "المجر لا تريد أن تتقاسم مسؤولية" هذا الخيار "الأحمق" الذي اتخذته الدول ال26 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و"امتنعت تاليا" عن التصويت.

وكرر رئيس الوزراء القومي أن "اوكرانيا غير جاهزة".

وكان اوربان صرح لدى وصوله الى القمة في بروكسل أن "التوسيع عملية تتضمن تفاصيل من الناحية القانونية وتستند الى الأهلية. لقد حددنا سبعة شروط، وفي ضوء تقييم المفوضية نفسه فان ثلاثة شروط من سبعة ليست مستوفاة. هذا يعني أننا لسنا في موقع للبدء بالتفاوض".

وسبق أن هدد اوربان باللجوء الى الفيتو، علما ان قضايا التوسيع تتطلب اجماع الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي. لكنه تراجع في نهاية المطاف.

كذلك، أكد رفضه تقديم مساعدة مالية جديدة لاوكرانيا بقيمة خمسين مليار يورو تتخذ شكل منح وقروض لما بين العامين 2024 و2027. وقال "إذا اردتم مالا على المدى البعيد، مبلغا هائلا من المال، فينبغي أن يتم ذلك خارج اطار الموازنة" المشتركة.