اخبار العالم

صلاحيات ومهام مجالس المحافظات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر صلاحيات ومهام مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة

 

لها نظام مالي مستقل وتتمتع أيضا بصلاحيات وضع ميزانيات العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة

تشبه صلاحيات أعضاء مجلس النواب حيث تملك السند القانوني لتنصيب أو إقالة المحافظ


تتولى الرقابة على الدوائر المرتبطة بوزارات مركزية ومتابعة أداء مدرائها وكوادرها
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا