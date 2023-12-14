صلاحيات ومهام مجالس المحافظات

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بغداد - ياسين صفوان - تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة

لها نظام مالي مستقل وتتمتع أيضا بصلاحيات وضع ميزانيات العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة

تشبه صلاحيات أعضاء مجلس النواب حيث تملك السند القانوني لتنصيب أو إقالة المحافظ



تتولى الرقابة على الدوائر المرتبطة بوزارات مركزية ومتابعة أداء مدرائها وكوادرها