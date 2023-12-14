ما هي العادات السيئة التي تقتل الإنسان ببطء؟

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بغداد - ياسين صفوان - •: يؤدي استنشاق التبغ إلى إتلاف الرئتين والقلب والأعضاء الأخرى؛ فهو سبب رئيسي للعديد من الأمراض.

• سوء التغذية: تناول الكثير من الوجبات السريعة وعدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات يمكن أن يؤديا إلى مشاكل صحية مثل السمنة وأمراض القلب والسكري.



: عدم ممارسة النشاط الكافي يمكن أن يضعف عضلاتك وقلبك، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

• الكحول: شرب الكثير من الكحول باستمرار يمكن أن يضر الكبد والقلب والدماغ.

• عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم: يمكن أن يؤدي فقدان النوم باستمرار إلى الإضرار بالصحة العقلية والجسدية، ويقلل من جودة نمط الحياة.

• تجاهل التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر المستمر دون راحة إلى مشاكل صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الصحة العقلية.

• قلة الترطيب: عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، مما يؤثر على وظائف الجسم بالكامل.

• الإفراط في استخدام الشاشة: قضاء الكثير من الوقت على الأجهزة الالكترونية يمكن أن يجهد العينين، ويسبب الاضطراب في النوم، ويؤدي إلى الخمول في نمط الحياة.

• تناول الطعام بسرعة وشرب الماء أثناء الوجبات: تناول الطعام بسرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الهضم والإفراط في تناول الطعام، في حين أن شرب الكثير من الماء مع وجبات الطعام قد يخفف أحماض المعدة، مما قد يؤثر على عملية الهضم.

• التفكير السلبي: يمكن أن تؤثر الأفكار السلبية الدائمة على الصحة العقلية، مما يؤدي إلى التوتر والاكتئاب وحتى التأثير على الصحة البدنية.