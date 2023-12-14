انت الان تتابع خبر حديث أمريكي جديد يخص "حل الدولتين": صار بعيد المنال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيربي بحسب "الجزيرة نت"، إن "الرئيس بايدن لا يزال يؤمن بحل الدولتين، ولكن في ضوء هجوم 7 تشرين الأول فإن هذا الأمر صار بعيد المنال".

وأضاف "نريد من إسرائيل الانتقال من المرحلة الأكثر كثافة إلى المرحلة الأقل بأسرع وقت ممكن"، مشيراً الى ان "استخدام القنابل الغبية في الحرب يعود لشركائنا الإسرائيليين ولكن نريدهم أن يكونوا أكثر دقة".

وشدد كيربي "على إسرائيل أن تكون أكثر دقة في استخدام القنابل بعمليات القصف لتقليل الإصابات بين المدنيين"، مضيفاً "لا ندعم وقفا عاما لإطلاق النار لأنه يسمح لحماس بإعادة ترتيب أوضاعها في المعركة، ونحاول تحقيق هدنة إنسانية مؤقتة بهدف إدخال المساعدات وإخراج الرهائن".