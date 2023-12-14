انت الان تتابع خبر نائب يعلن اكتمال إجراءات التعاقد لملحق المحاضرين والاداريين (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن النائب محمود القيسي، الخميس، عن اكتمال إجراءات التعاقد لملحق المحاضرين والاداريين في بغداد والمحافظات.