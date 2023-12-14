بريطانيا تحظر دخول المستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (الاتحاد)

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، منع المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين من دخول بريطانيا. وذكر كاميرون بمنشور على منصة «إكس»: «يقوض المستوطنون المتطرفون، من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين».

وتابع: «يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة، سنمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلدنا لا يمكن أن يكون موطناً للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية».

وفي سياق آخر، جدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية كأفضل حل لتسوية قضية السلام في الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة «سكاي الإخبارية» عن سوناك القول إن حل الدولتين هو الخيار الأفضل دائماً الذي تدعمه الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا أيضاً.

وذكر من جهة أخرى، أنه «أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية حياة المدنيين لا سيما أنه في مرات كثيرة فقد عدد كبير من المدنيين أرواحهم».