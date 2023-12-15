بن غفير يشيد بتأدية جنود إسرائيليّين شعائر دينيّة داخل مسجد في جنين

أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام جنود إسرائيليين مسجداً في جنين، شمالي الضفة الغربية، وأدائهم صلاة وطقوساً دينيّة داخله.

ونشر بن غفير، وهو رئيس حزب "عوتسما يهودييت" اليميني المتطرف، شريط فيديو قصير لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية عبر مكبرات صوت المسجد.

في السياق، أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" مقطع فيديو يُظهر جندي إسرائيلي يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم، هنا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى سكان المخيم، انتهت القصة. لن نسمح بتواجد المسلحين داخل المخيم، المستقبل سيكون نظيفاً".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه "علّق الخدمة العملياتية للجنود المتورطين على الفور"، معتبراً أنّ "سلوك الجنود خطير وبتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي".

غير أنّ بن غفير علّق على موقف الجيش عبر "تلغرام": " لا مجال لإجراءات تأديبية ضدّ الجنود الذين يضحّون بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في قلب الجحيم في جنين، وخطيئتهم كلها هي الصلاة في مكان أصبح أحد مراكز الإرهاب الرئيسية ضدّ إسرائيل".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تقديم الدعم الكامل لجنودنا الرائعين وعدم التورط في إجراءات تأديبية في أمور لا يفترض أن تهمّ الجيش الإسرائيلي، وبالتأكيد ليس في زمن الحرب".