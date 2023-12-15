أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن روسيا رفضت كل عروض الولايات المتحدة حتى الآن للإفراج عن أميركيين اثنين معتقلين لديها، مطالبا الرئيس فلاديمير بوتين ب"التفاوض بحسن نية".
واوضح المتحدث للصحافيين، "هناك عرض مهم قدمناه قبل بضعة أسابيع"، مؤكدا أن موسكو "رفضت" كل العروض. وكان بوتين أمل في وقت سابق الخميس بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في هذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاميركية تدعو بوتين الى "التفاوض بحسن نية" للإفراج عن أميركيين معتقلين في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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