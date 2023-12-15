البنتاغون: قائد الجيش الأميركي ينضم إلى وزير الدفاع في اجتماعات في إسرائيل

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن قائد الجيش الأميركي الجنرال تشارلز كيو براون سينضم إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اجتماعاته في إسرائيل خلال الأيام المقبلة. واوضح الميجر جنرال باتريك رايدر في مؤتمر صحفي إن "تلك الزيارة ستكون الأولى لبراون إلى الشرق الأوسط منذ أن تقلد منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية". وسيتوجه أوستن إلى الشرق الأوسط في 16 كانون الأول وسيزور قطر والبحرين أيضا.

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