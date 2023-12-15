مستشار الأمن القومي الاميركي: نعتقد أن هناك حلا تفاوضياً لإسرائيل فيما يتعلق بالتحدي الأمني مع لبنان

اشار مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الى اننا "نعتقد أن هناك حلا تفاوضياً لإسرائيل فيما يتعلق بالتحدي الأمني مع لبنان". واعتبر بان "ما يفعله الحوثيون لا يشكل مجرد تهديد لإسرائيل بل للمجتمع الدولي بأكمله".

وذكر سوليفان خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول تحول إسرائيل من العمليات العسكرية عالية الشدة في غزة إلى مرحلة أكثر دقة وتحديدا. وأحجم عن الخوض في تفاصيل أو تقديم جدول زمني، لكنه وصف المحادثة بأنها بناءة وقال إن هناك "درجة كبيرة من التقارب" حول الأهداف الاستراتيجية والخطوات اللازمة.

وراى إن حكم الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى ربطه تحت سلطة فلسطينية خضعت ‭"‬للإصلاح والتقوية".