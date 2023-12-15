الكنيست الاسرائيلي يصادق على ميزانية معدلة تشمل اعتمادات للحرب في غزة بقيمة 7,5 مليارات يورو

صادق الكنيست الإسرائيلي الذي تهيمن عليه "كتلة اليمين"، على ميزانية معدلة للعام 2023 باعتمادات جديدة للحرب ضد حماس، في ختام نقاشات حادة بشأن الأموال المخصصة للمستوطنات واليهود المتشددين.

ووافق المجلس التشريعي الإسرائيلي بغالبية 59 صوتا مقابل رفض 44 من أصل 120 صوتا على الميزانية التي ترصد نحو 30 مليار شيكل (7,5 مليارات يورو) للنفقات المترتبة عن الهجوم التي نفذته حماس في 7 تشرين الأول والحرب المستمرة في قطاع غزة. ورصدت الميزانية سبعة عشر مليار شيكل لدعم المجهود الحربي. أما الـ13,5 مليارا المتبقية فمخصصة لسكان البلدات التي استهدفتها حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل، وكذلك سكان المناطق الحدودية مع لبنان التي تُستهدف في شكل شبه يومي بصواريخ حزب الله المتحالف مع الحركة الإسلامية الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007.

واضطرت الدولة العبرية إلى إجلاء وإيواء نحو 250 ألف شخص يعيشون في "مناطق القتال النشط". وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي للنفقات المدنية بين السكان والاحتياجات الأمنية لهذه المناطق (المآوي، دعم المستشفيات وخدمات الطوارئ، ومخصصات مختلفة).

وكانت موازنة 2023 التي تتجاوز قيمتها 600 مليار شيكل، موضع نقاشات ساخنة داخل الحكومة الائتلافية بين اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتانياهو والتي انضم إليها قسم من المعارضة (يمين الوسط) بعد الحرب لتتحول إلى "حكومة وحدة وطنية".

وفي صلب الجدل مظروف بقيمة تناهز 14 مليار شيكل، اتفقت بشأنها أحزاب حكومة "كتلة اليمين" قبل الحرب. ويرصد المظروف مئات الملايين لليهود المتشددين، وكذلك للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.