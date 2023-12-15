اشار الرئيس الأميركي جو بايدن الى إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله اليوم الخميس هعما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.
واوضح بايدن ردا على سؤال من صحفي "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذرا".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: أريد من إسرائيل التركيز على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين في غزة لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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