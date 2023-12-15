طليس: لإدخال السائقين العموميين الخاضعين لقانون العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

توجه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس "بالتهنئة من جميع العمال والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل بإقرار قانون المدماك الاساسي لبناء حماية وضمان شيخوخة من افنى من عمره ما لا يقل عن أربعين عاماً في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال خدمته بجميع مكونات الاقتصاد الوطني".

وأضاف البيان: "لا بد من التوجه بالشكر لرأس السلطة التشريعية الرئيس نبيه بري، واعضاء الكتل النيابية التي شاركت في اقرار هذا الحلم الذي انتظره العمال منذ عشرات السنين. كما اشكر كل من ساهم في الاعداد والدراسة والمتابعة والوصول بهذا المشروع الى بر الامان التشريعي. على امل ان يسلك هذا القانون طريقه الى التنفيذ من خلال اقرار واصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لينعم به العمال والمستخدمين".

وتابع: "لا بدّ لنا هنا من الإشارة الى ضرورة ادخال فئة السائقين العموميين الخاضعين كما غيرهم لقانون العمل والمستفيدين من الفروع الثلاثة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اسوة بغيرهم من الفئات المنسبة للصندوق".