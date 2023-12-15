انت الان تتابع خبر الحوثيون يؤكدون منع السفن المتجهة لإسرائيل والبنتاغون ترد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت حركة أنصار الله (الحوثيون)، استمرارها في منع السفن المتجهة الى إسرائيل، فيما ردت وزارة الدفاع الأمريكية على هذا الأمر.



وقال الحوثيون، "نفذنا عملية عسكرية بطائرة مسيرة ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي".

وأضاف الحركة أن "عملية استهداف السفينة جاءت بعد رفض طاقمها الاستجابة لنداءاتنا"، مضيفة "مستمرون في منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر".

من جانبها ردت البنتاغون، بالقول "سنتخذ كل الإجراءات اللازمة المطلوبة لحماية سفننا وقواتنا".

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن "المشكلة في البحر الأحمر ليست أمريكية، بل دولية وتتطلب حلا دوليا".