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غوتيريش بشأن غزة: حجم الموت والدمار لم يسبق له مثيل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش، إن "الظروف الحالية تجعل من المستحيل إجراء عمليات إنسانية ذات معنى في غزة".

وأضاف غوتيريش "إننا قلقون إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي وصلت إلى نقطة الغليان".


وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية وحجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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