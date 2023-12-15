شكرا لقرائتكم خبر عن بينها صواريخ.. ألمانيا تسلم أوكرانيا دفعات جديدة من السلاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت أوكرانيا دفعة ثانية من نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" من ألمانيا.

ويأتي هذا للمساعدة في درء الهجمات الروسية المتزايدة بالصواريخ والمسيرات على كييف ومدن أخرى.

مساعدات ألمانيا العسكرية لأوكرانيا

وتسلمت أوكرانيا أيضا صواريخ باتريوت، وفقا لمخزون الحكومة الألمانية الذي حدث اليوم الخميس من الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير من العام الماضي.

كانت تلقت أوكرانيا أيضا تسع مركبات أخرى مجنزرة متعددة الأغراض من طراز باندفجن، و 7390 قذيفة مدفعية من عيار 155 مللم، وثلاثة أجهزة أخرى متحركة لإزالة الألغام يتم التحكم فيها عن بعد وثماني ناقلات.

الدعم الأوروبي لأوكرانيا

ولعبت ألمانيا دورا مهما في ضمان حماية أوكرانيا بشكل أفضل ضد الهجمات الجوية الروسية، وبالإضافة إلى صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع، أثبتت أنظمة صواريخ "ايريس-تي" جو /جو ودبابات"جيبارد" المضادة للطائرات الألمانية الصنع فعالية عالية.

وتطلب أوكرانيا بشكل عاجل من برلين صواريخ كروز توروس، والتي يمكن استخدامها للاشتباك مع أهداف روسية على مسافات بعيدة وراء خط المواجهة.