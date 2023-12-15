شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى على حزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وجاء ذلك بحسب ما أشارت إليه متحدثة باسم شارل ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبى على هامش قمة في بروكسل.

عقوبات أوروبا على روسيا

كانت أعلنت الولايات المتحدة، قبل شهور توقيع عقوبات لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا، في تشديد لواحدة من أحد أشد منظومات العقوبات قسوة على الإطلاق.

واستهدفت واشنطن جهود روسيا للتهرب من العقوبات وعائدات الطاقة المستقبلية وسلاسل الإمداد للصناعة العسكرية، بعقوبات شملت أكثر من 300 هدف.

عقوبات على روسيا

وجاءت تلك الخطوة حينها، في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع التي استمرت 3 أيام في اليابان، واشتملت آنذاك على أحدث عقوبات وقيود على التصدير تستهدف موسكو.

وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان: "ستضيق إجراءات اليوم الخناق على قدرة الرئيس الروسي فلاديمير على شن غزوه الهمجي وستعزز جهودنا العالمية لمنع المحاولات الروسية لتفادي العقوبات".