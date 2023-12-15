شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد.. فنلندا تغلق حدودها مع روسيا أمام طالبي اللجوء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت فنلندا إغلاق حدودها مع روسيا من جديد بعد فتح معبرين لفترة وجيزة.

وأشارت الحكومة الفنلندية، أنه ستغلق الحدود الشرقية تماما من جديد اعتبارا من الجمعة الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) حتى 14 يناير.

الحدود الروسية الفنلندية

وأغلقت فنلندا تدريجيا المعابر الحدودية مع روسيا، جارتها الشرقية، في نوفمبر.

وكان حرس الحدود الفنلندي سجل ارتفاعا حادا في عدد طالبي اللجوء القادم معظمهم من الشرق الأوسط، والذين دخلوا إلى روسيا بدون الوثائق الضرورية وتقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في فنلندا.

واتهمت فنلندا روسيا بتعمد إرسال هؤلاء الأشخاص إلى الحدود مع فنلندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بهدف إثارة المشاكل بها، لكن الكرملين نفى هذه الاتهامات.

طالبو اللجوء

ووصل أكثر من 70 من طالبي اللجوء إلى معبرى فاليما ونيرالا الحدوديين بعد أن تم فتحهما اليوم الخميس.

وأوضحت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين أن هذه علامة على أن السلطات الروسية تواصل عمليتها الهجينة ضد فنلندا، وهذا أمر لن تتسامح معه فنلندا.