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الدلتا للسكر: قرار الحكومة بحظر التصدير سيسهم في ضبط الأسعار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
عقب الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، على قرار الحكومة بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر جديدة.

قال أبو اليزيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إن قرار حظر تصدير السكر سيسهم في ضبط الأسعار وتوفر السلعة، بالإضافة إلى زيادة إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ في سعره بالأسواق.

وأشار أبو اليزيد، إلى أن وزارة التموين بدأت في ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر لحاملي بطاقات التموين، مناشدا التجار الالتزام بآلية التداول التي وضعتها الوزارة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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