حكومة جديدة ورئيس وزراء "شخصية ثقيلة".. بكري يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

توقع الإعلامي مصطفى بكري، إجراء تغيير وزاري، عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن الشخصية المرتقب اختيارها لقيادة الحكومة الجديدة، ستكون ذات ثقل وقدر كبير من الكفاءة، وتحظى بثقة القيادة السياسية، على حد وصفه.

ولفت "بكري"، خلال حلقة الليلة، من برنامجه حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة الحالية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، قد تتقدم باستقالتها، عقب أداء حلف الرئيس لليمين الدستورية، مضيفًا: "الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا في الحكومة، مع الرئيس المنتخب، وستشهد عملًا كبيرًا من أجل المواطنين".

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحمل هموم المواطن المصري، مبينًا أن المرحلة الحالية مرحلة تحديات كبيرة، خاصة مع المخطط الإسرائيلي، الذي يتم تنفيذه في قطاع غزة، واستهداف مصر.