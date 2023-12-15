سبورتنج يحقق فوزه الثالث على التوالي في بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

حقق فريق نادي سبورتنج لكرة السلة للسيدات، مساء اليوم الخميس، الفوز الثالث على التوالي في بطولة إفريقيا للسيدات لكرة السلة المقامة بالصالة المغطاة بالنادي بعد فوزه على فريق customs النيجيري بنتيجة (96-57).

واستطاع الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج تحقيق التفوق خلال الأربع فترات وسيطر الفريق تماما على مجريات اللقاء .

وحاول الفريق النيجيري خلال الفترة الأولى من المباراة كبح جماح سبورتنج ولكن نجحت لاعبات الفريق المصري في إنهاء الربع الأول بالتفوق بنقطتين وخلال الربع الثاني من اللقاء استمر تفوق لاعبي سبورتنج وتوسيع فارق النقاط لينهي الفريق الربع الثاني بفارق 11 نقطة، وظهرت لاعبات سبورتنج بشكل مميز خلال الفترة الثالثة والرابعة لينهى الفريق المباراة بفارق 39 نقطة.



ونجح الفريق المصري الوحيد في البطولة في التفوق على منافسه خلال فترات المباراة الأربعة، والتي جاءت على النحو التالي:

الفترة الأولى: 20-18

الفترة الثانية: 43-32

الفترة الثالثة: 65-46

الفترة الرابعة: 96-57

ويلتقي سبورتنج غدا مع فريق KPA الكيني الساعة التاسعة مساء، بينما يلتقي فريق customs النيجيري مع فريق C. N. S. S الكونغولي الساعة السادسة والنصف

وتتنافس 10 فرق على لقب البطولة التي ستقام بمسمى الدوري الأفريقي لأول مرة، هي :

"Sporting, CNSS, Universite of Doula, Customs, REG, Overdose, Interclub, Equity, KPA, ASPAC".

ويقع سبورتنج في المجموعة الأولى التي تضم فرق "CNSS, Customs,Universite of Doula ,KPA"



ويسعى نادي سبورتنج لتحقيق لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد أن فاز بلقب النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت بموزمبيق، لأول مرة في تاريخ النادي وتاريخ الأندية المصرية.