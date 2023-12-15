شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إهداف لـ"الوطنية لتغير المناخ".. نمو اقتصادى منخفض الانبعاثات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (2050) خارطة طريق لتحقيق الهدف الفرعى “مواجهة تغير المناخ" فى إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، وهى أول استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى توحيد جميع جوانب تغير المناخ فى استراتيجية واحدة لتكون مرجعا أساسيًا يضمن دمج بعد تغير المناخ فى التخطيط العام لجميع القطاعات فى البلاد.

وتتبلور رؤية الاستراتيجية حول التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ ببما يُساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان ( النواب، الشيوخ).

ولقد جاءت أهداف الاستراتيجية لتُعالج نقاط الضعف والتهديدات وتبنى الفرص التى ظهرت فى تحليل المشهد الحالى لتغير المناخ فى مصر.

وتم بناء الأهداف على خطط واستراتيجيات التنمية فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى أخذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ فى الاعتبار.

وتضمنت الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة، تمثلت فى الآتي:

1- تحقيق نمو اقتصادى ومنخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات.

2- بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بها.

3- تحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ.

4- تطوير وتحديث البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.

5- تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة وورفع الوعى لمكافحة تغير المناخ وتضع الاستراتيجية تصوّرا للرصد الكمى والكيفى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية تلتزم به كافة الوزارات والأجهزة التابعة، حيث يتقرح أن يكون الرصد الكيفى كل عام، أو الرصد الكمى كل عامين وتفرعت من هذه الأهداف الرئيسة مجموعة أهداف فرعية، واتبعت الاستراتيجية التحليل الرباعى عام 2024 (SWOT) فى تقدير نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.