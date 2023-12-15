وزيرة الخزانة الأميركية اكدت ضرورة إدارة الخلافات الحتمية بين الصين واميركا بطريقة "مسؤولة"

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ضرورة إدارة الخلافات الحتمية بين الصين والولايات المتحدة بطريقة "مسؤولة".

واوضحت يلين في خطاب أمام مجلس الأعمال الأميركي الصيني في واشنطن، أن "الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة الإدارة المسؤولة للعلاقة الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين والتي ستظل تواجه صعوبات مستمرة".

واكدت يلين "نحن لا نسعى إلى حل جميع خلافاتنا أو تجنب كل الصدمات. هذا ليس واقعيا بأي حال من الأحوال"، مشيرة إلى "خلافات قوية بين الولايات المتحدة والصين في مجالات عديدة". واردفت "تريد واشنطن خصوصا الحفاظ على خطوط التواصل من أجل منع "أن يؤدي سوء الفهم إلى التصعيد والتسبب في الضرر".

وتعتزم جانيت يلين القيام بزيارة ثانية إلى الصين عام 2024، تناقش خلالها "قضايا صعبة مثيرة للقلق" مع نظيرها الصيني. واكدت أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الصين بشأن قضايا تخص الأمن الداخلي. وذكرت ان "الأولوية الأخرى بالنسبة ليلين هي الضغط من أجل أن تكون السياسات الاقتصادية وصنع السياسات في الصين أكثر وضوحا من أجل توجيه عملية صنع القرار لدينا بشكل أفضل".

واردفت "يعد فهم خطط الصين، وخصوصا كيف تنوي الاستجابة للصعوبات المرتبطة بديون الحكومات المحلية وسوق العقارات، أو كيف يمكن أن تتفاعل إذا ظهرت نقاط ضعف غير متوقعة في اقتصادها، أمرا بالغ الأهمية".