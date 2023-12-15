وزير الأوقاف الفلسطيني: إقامة صلاة يهودية بمسجد في جنين جريمة نكراء

ندد وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، الخميس بإقامة جنود إسرائيليين صلاة يهودية بمسجد في جنين شمالي الضفة الغربية، مشددا على أنها "جريمة نكراء تقود المنطقة لمزيد من الاحتقان".
واوضح البكري في تصريح للأناضول، إن "إقامة جنود إسرائيليين الصلاة في مسجد فلسطيني في مخيم جنين تصرف مرفوض جملة وتفصيلا ولم يعهد به في السابق". وأضاف: "هذا الفعل تصريح وترخيص بالاعتداء على المساجد ودور العبادة ولن يقود إلا لمزيد من الاحتقان والمساس بالمساجد وهو جريمة نكراء ونرفضها".
وقال البكري: "يجب أن يحاسب من قام بهذه الجريمة ومن أشاد بها سواء وزير أو غيره". وأردف: "هذا التصرف أكبر عمل مخالف للنظم والقوانين بالاعتداء على دور العبادة سواء مسجد أو كنيسة".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد أشاد بإقامة جنود صلاة يهودية بمسجد في جنين.
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