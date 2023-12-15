البيت الابيض يرحب بقرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وتصفه بالتاريخي

رحب البيت الأبيض بالقرار "التاريخي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لفتح محادثات العضوية مع أوكرانيا، في إظهار للدعم الغربي في وقت تحارب كييف الغزو الروسي. واوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان عبر منصة إكس "نرحب بالقرار التاريخي للاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق تطلعاتهما الأوروبية الأطلسية".

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