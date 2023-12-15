السجن مدى الحياة لمدير بنك الصين السابق لاختلاسه 322 مليون دولار

قضت محكمة صينية بالسجن مدى الحياة بحق مدير بنك الصين السابق شو جو جين، الذي جرى ترحيله من الولايات المتحدة قبل عامين بناء على إحدى أكبر عمليات الاحتيال المصرفية في الصين.

ووفقا لمذكرة رسمية، صدر حكم بحق شو جو جين وهو رئيس الفرع المحلي السابق لبنك الصين في محكمة بإقليم جوانج دونغ بجنوب البلاد.

وأدين بالاختلاس وسوء استغلال أكثر من 2.3 مليار يوان (322 مليون دولار) قبل أكثر من 20 عاما مع متواطئين.

ووفقا لما نقلته "بلومبيرغ" للأنباء، عن البيانات الصادرة عن أعلى محكمة بالصين يوم الأربعاء، استغل شو وموظفان آخران سابقان بالبنك ثغرات في المصرف وقدموا قروضا زائفة. وقال شو إنه قبل الحكم ولن يستأنفه..

وصدر حكمان بالسجن 12 و13 عاما بحق شركاء شو في 2006 و2021 بعدما أعيدا إلى الصين. وفي وقت سابق قيل أن المبلغ المالي الذي تتمحور حوله القضية يبلغ 485 مليون دولار.

ويأتي الحكم فيما يزداد عدد المصرفيين الرفيعي المستوى، الذين سقطوا في الحملة ومدتها عامين التي أطلقتها الصين لاقتلاع الفساد في صناعة المال.

وأسقطت الحملة أكثر من مئة مسؤول ورئيس تنفيذي العام الجاري وحده.