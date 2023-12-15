شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يعلّق على تحطم مسيّرة روسية في رومانيا.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أنه نه لم يحصل على "أي معلومات تشير لأي هجوم متعمد من روسيا ضد الحلفاء.

وجاء هذا التعليق بعد تحطم طائرة مسيرة من روسيا في رومانيا.

70 طائرة مسيرة روسية

وسُجل ما يصل إلى 70 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد 136" خلال موجة من الهجمات ضد أهداف في أوكرانيا.

ووفقا لنتائج مبدئية، انفجرت إحداها في المجال الجوي الروماني.

الطائرات المسيرة الروسية

وأشار ديلان وايت المتحدث باسم حلف الناتو، في بروكسل إن الاستخبارات الرومانية أفادت بأن روسيا كانت تستخدم الطائرة المسيرة في هجوم على البنية التحتية لميناء أوكراني.

وأدانت الهجمات الروسية ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا والدانوب بشدة. قائلة: نواصل متابعة الوضع وما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات الرومانية".