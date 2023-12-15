لعمرة صحية.. طرق للوقاية من أمراض الشتاء الموسمية

ياسر رشاد - القاهرة - العمرة.. أكدت وزارة الحج والعمرة أن حماية المعتمرين ووقايتهم من أمراض الشتاء الموسمية (كالإنفلونزا والسعال وغيرها)، يعد أمر هام جدا وذلك لضمان تجربة روحانية واداء مناسك العمرة بشكل صحي، وذلك بالتزامن مع موسم الشتاء والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة العربية السعودية من انخفاض في درجات الحرارة وهطول الأمطار.



ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، بعض الإرشادات الضرورية للوقاية من الأمراض خلال فصل الشتاء والتي شملت التالي:

نظافة اليدين

غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون خاصة قبل تناول الطعام، وبعد استخدام دورة المياه، وبعد الخروج من الأماكن المزدحمة أو العامة.

تعزيز المناعة

إعطاء الأولوية لنظام غذائي متوازن من الفواكه والخضروات والأطعمة التي تعزز المناعة التقوية دفاعات الجسم ضد الفيروسات

تجنب الاتصال الوثيق بالمصابين

قلل من الاقتراب من الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال أو العطس.

اطلب المساعدة الطبية الطارئة

إذا شعرت بأعراض المرض أثناء أداء النسك. فاطلب الرعاية الطبية الفورية من مرافق الرعاية الصحية المحلية أو التخصصين الطبيين المؤهلين

التطعيمات والتحصينات

قبل الشروع في أداء النسك، تأكد من أنك أخذت جميع التطعيمات والتحصينات اللازمة.

عدم نقل عدوى الجهاز التنفسي

قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس الفاجئ لمنع انتشار العدوى.