بايدن: إسرائيل تفقد الدعم الدولي بقصفها العشوائي في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، أن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لقطاع غزة ، ما أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

وقال بايدن، في كلمة خلال فعالية لجمع تبرعات لحملته الانتخابية بواشنطن، إن الإسرائيليين "بدأوا يفقدون هذا الدعم (الدولي)"، بحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.



بايدن تابع أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوية وتغيير حكومته، لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، معتبرا أن "سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا".



ومنذ نحو عام، يترأس نتنياهو حكومة ائتلافية توصف في الإعلام العبري بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، لاسيما على صعيد السياسيات تجاه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.



وخلال حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة عيد يهودي، الاثنين، ألمح بايدن إلى وجود خلافات مع نتنياهو بقوله إن إسرائيل في "موقف صعب، ولدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية".



وأقر نتنياهو الثلاثاء، بوجود هذه الخلافات مع بايدن بقوله عبر بيان: "نعم هناك خلاف بشأن اليوم التالي ل حماس (مستقبل غزة بعد الحرب)، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق حول هذا أيضا".



وبينما ترغب واشنطن في أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد الحرب، أعرب نتنياهو مرارا عن رفضه هذا الخيار، وكشف عن اعتزام إسرائيل الاحتفاظ بـ"سيطرة أمنية" في القطاع.



وأردف نتنياهو الثلاثاء: "أُقدر بشدة الدعم الأمريكي لتدمير حماس وإعادة رهائننا.. بعد حوار مكثف مع الرئيس بايدن وفريقه، حصلنا على الدعم الكامل للتوغل البري (في غزة منذ 27 أكتوبر الماضي) وصد الضغوط الدولية لوقف الحرب".



ويصُر نتنياهو على استمرار الحرب في غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، على أمل إنهاء حكم "حماس" المتواصل للقطاع منذ صيف 2007، والقضاء على قدراتها العسكرية.



وتعتبر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي حماس "جماعة إرهابية"، بينما تؤكد حماس أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لفلسطين منذ عقود وتدافع عن الشعب الفلسطيني.





المصدر : وكالات