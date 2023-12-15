"المقاومة الإسلامية في العراق" اعلنت استهداف قاعدة "عين الأسد" الأميركية في محافظة الأنبار غربي العراق

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" الأميركية في محافظة الأنبار غربي العراق.

واوضحت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق بواسطة الطائرات المسيرة".

وأفادت في بيانها بأن "عملية الاستهداف أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن هجوما بطائرتين مسيرتين استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.