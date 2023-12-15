اعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي في المعارك الدائرة بجنوب قطاع غزة. ويوم أمس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مقتل 115 عسكريا حتى الآن منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، قضى 10 منهم في اليوم السابق غالبيتهم في معركة واحدة.

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